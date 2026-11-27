Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 816,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'878 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die EMS-CHEMIE-Aktie legte bis auf 818,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 810,50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten EMS-CHEMIE-Aktien beläuft sich auf 688 Stück.

Bei einem Wert von 900,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 530,00 CHF. Dieser Wert wurde am 10.12.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie ist somit 35,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 19,57 CHF. Im Vorjahr hatte EMS-CHEMIE 18,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass EMS-CHEMIE ein EPS in Höhe von 21,54 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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