EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Vormittag mit Verlusten

Um 09:28 Uhr fiel die EMS-CHEMIE-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 3,0 Prozent auf 843,50 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'503 Punkten notiert. In der Spitze büsste die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 830,00 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 840,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'284 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.

Am 21.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 900,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EMS-CHEMIE-Aktie mit einem Kursplus von 6,70 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 530,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.12.2025). Abschläge von 37,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für EMS-CHEMIE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 18,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 19,00 CHF belaufen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 21,49 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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