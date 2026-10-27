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27.10.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Dienstagnachmittag mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die Aktionäre schickten das Papier von EMS-CHEMIE nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 861,00 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für die EMS-CHEMIE-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 861,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'592 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die EMS-CHEMIE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 830,00 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 840,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 5'913 EMS-CHEMIE-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.10.2026 bei 900,00 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EMS-CHEMIE-Aktie somit 4,33 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 530,00 CHF am 10.12.2025. Der aktuelle Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie ist somit 38,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für EMS-CHEMIE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 19,00 CHF ausgeschüttet werden.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass EMS-CHEMIE ein EPS in Höhe von 21,49 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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