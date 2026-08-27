EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Die EMS-CHEMIE-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 770,00 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'317 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte EMS-CHEMIE-Aktie bei 768,50 CHF. Mit einem Wert von 769,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 481 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.08.2026 bei 839,50 CHF. Mit einem Zuwachs von 9,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 530,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.12.2025). Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 45,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 19,54 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete EMS-CHEMIE 18,40 CHF aus.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 21,45 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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