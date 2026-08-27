EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Die EMS-CHEMIE-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 767,50 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'208 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die EMS-CHEMIE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 761,00 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 769,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 6'155 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.

Am 10.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 839,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 8,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 530,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 10.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 30,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für EMS-CHEMIE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 19,54 CHF ausgeschüttet werden.

Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,45 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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