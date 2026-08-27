EMS-CHEMIE Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von EMS-CHEMIE

Die EMS-CHEMIE-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 766,50 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'328 Punkten steht. Die EMS-CHEMIE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 761,00 CHF ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 769,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'742 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (839,50 CHF) erklomm das Papier am 10.08.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,52 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 530,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EMS-CHEMIE-Aktie derzeit noch 30,85 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten EMS-CHEMIE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 18,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 19,54 CHF.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 21,45 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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