EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE gibt am Dienstagvormittag ab

Die EMS-CHEMIE-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 684,50 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 14'581 Punkten steht. Die EMS-CHEMIE-Aktie sank bis auf 682,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 682,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 8'421 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.04.2023 auf bis zu 802,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 580,50 CHF fiel das Papier am 25.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EMS-CHEMIE-Aktie 17,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

EMS-CHEMIE gewährte am 27.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 638,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 638,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte EMS-CHEMIE am 09.02.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 07.02.2025.

In der EMS-CHEMIE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,26 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch