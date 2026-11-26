Die EMS-CHEMIE-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 815,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'801 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 819,50 CHF. Mit einem Wert von 817,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'167 EMS-CHEMIE-Aktien.

Am 21.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 900,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EMS-CHEMIE-Aktie mit einem Kursplus von 10,36 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 530,00 CHF. Dieser Wert wurde am 10.12.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 19,57 CHF, nach 18,40 CHF im Jahr 2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 21,54 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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