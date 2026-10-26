EMS-CHEMIE Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von EMS-CHEMIE

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 869,50 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'427 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 858,50 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 874,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'715 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 900,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 21.10.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 3,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.12.2025 (530,00 CHF). Mit Abgaben von 39,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten EMS-CHEMIE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 19,00 CHF aus.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 21,51 CHF je Aktie in den EMS-CHEMIE-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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