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26.10.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Montagnachmittag im Minusbereich
Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die EMS-CHEMIE-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 873,00 CHF nach.
Die EMS-CHEMIE-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 873,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'484 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 858,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 874,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 5'139 EMS-CHEMIE-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 21.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 900,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die EMS-CHEMIE-Aktie damit 3,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 10.12.2025 Kursverluste bis auf 530,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 64,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 19,00 CHF. Im Vorjahr hatte EMS-CHEMIE 18,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EMS-CHEMIE-Aktie in Höhe von 21,51 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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