EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittag mit Kurseinbussen

Die EMS-CHEMIE-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 872,50 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'464 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 858,50 CHF ein. Bei 874,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 4'248 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.

Bei 900,00 CHF markierte der Titel am 21.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 3,15 Prozent Plus fehlen der EMS-CHEMIE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 530,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 39,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF an EMS-CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 19,00 CHF.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass EMS-CHEMIE ein EPS in Höhe von 21,51 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EMS-CHEMIE-Aktie

EMS-CHEMIE-Aktie dennoch tiefer: Umsatzziele für 2026 nach oben korrigiert

EMS-Aktie springt an: Leichter Gewinnanstieg in H1

EMS-CHEMIE-Aktie zieht kräftig an: Gewinn bei tieferem Umsatz gesteigert