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EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353

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26.08.2026 09:29:00

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Vormittag im Aufwind

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Vormittag im Aufwind

Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die EMS-CHEMIE-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 777,00 CHF.

EMS-CHEMIE
772.99 CHF -0.21%
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Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 777,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'469 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 777,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 773,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten EMS-CHEMIE-Aktien beläuft sich auf 203 Stück.

Bei einem Wert von 839,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.08.2026). Gewinne von 8,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Mit Abgaben von 31,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

EMS-CHEMIE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 18,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 19,54 CHF aus.

Von Analysten wird erwartet, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,45 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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