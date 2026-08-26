EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Im SIX SX-Handel gewannen die EMS-CHEMIE-Papiere um 16:28 Uhr 0,6 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'488 Punkten notiert. Bei 783,00 CHF markierte die EMS-CHEMIE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 773,00 CHF. Der Tagesumsatz der EMS-CHEMIE-Aktie belief sich zuletzt auf 1'297 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.08.2026 bei 839,50 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 530,00 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 32,01 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

EMS-CHEMIE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 18,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 19,54 CHF aus.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass EMS-CHEMIE ein EPS in Höhe von 21,45 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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