Die EMS-CHEMIE-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 826,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'847 Punkten tendiert. Bei 827,50 CHF markierte die EMS-CHEMIE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 827,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 135 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.

Bei 900,00 CHF erreichte der Titel am 21.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EMS-CHEMIE-Aktie mit einem Kursplus von 8,96 Prozent wieder erreichen. Am 10.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 530,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,84 Prozent würde die EMS-CHEMIE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für EMS-CHEMIE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 18,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 19,57 CHF belaufen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EMS-CHEMIE-Aktie in Höhe von 21,54 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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