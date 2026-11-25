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25.11.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die EMS-CHEMIE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 810,00 CHF abwärts.
Die EMS-CHEMIE-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 810,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'677 Punkten notiert. Die EMS-CHEMIE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 805,00 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 827,50 CHF. Zuletzt wechselten 2'754 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.
Am 21.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 900,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 11,11 Prozent Plus fehlen der EMS-CHEMIE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 530,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.12.2025). Mit Abgaben von 34,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 19,57 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete EMS-CHEMIE 18,40 CHF aus.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass EMS-CHEMIE ein EPS in Höhe von 21,54 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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