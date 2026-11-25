Die EMS-CHEMIE-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 816,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'844 Punkten notiert. Die EMS-CHEMIE-Aktie zog in der Spitze bis auf 827,50 CHF an. Die Abwärtsbewegung der EMS-CHEMIE-Aktie ging bis auf 816,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 827,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 946 EMS-CHEMIE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 900,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 21.10.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 9,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 530,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 35,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 19,57 CHF, nach 18,40 CHF im Jahr 2025.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,54 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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