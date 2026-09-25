EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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25.09.2026 09:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Vormittag mit Einbussen
Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 821,50 CHF.
Die EMS-CHEMIE-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 821,50 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'822 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die EMS-CHEMIE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 821,50 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 822,50 CHF. Der Tagesumsatz der EMS-CHEMIE-Aktie belief sich zuletzt auf 75 Aktien.
Am 10.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 839,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,19 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 10.12.2025 Kursverluste bis auf 530,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie 35,48 Prozent sinken.
EMS-CHEMIE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 19,54 CHF belaufen.
In der EMS-CHEMIE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 21,46 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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