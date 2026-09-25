EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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25.09.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Nachmittag leichter
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die EMS-CHEMIE-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 821,50 CHF ab.
Die EMS-CHEMIE-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 821,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'762 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die EMS-CHEMIE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 816,00 CHF aus. Bei 822,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'744 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (839,50 CHF) erklomm das Papier am 10.08.2026. Derzeit notiert die EMS-CHEMIE-Aktie damit 2,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 530,00 CHF ab. Abschläge von 35,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten EMS-CHEMIE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 19,54 CHF aus.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 21,46 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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