EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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25.09.2026 12:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittag mit Kursverlusten
Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die EMS-CHEMIE-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 819,50 CHF.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 819,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'803 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bisher bei 816,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 822,50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten EMS-CHEMIE-Aktien beläuft sich auf 905 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 10.08.2026 auf bis zu 839,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EMS-CHEMIE-Aktie 54,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 19,54 CHF. Im Vorjahr erhielten EMS-CHEMIE-Aktionäre 18,40 CHF je Wertpapier.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 21,46 CHF je Aktie in den EMS-CHEMIE-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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