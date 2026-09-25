EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittag mit Kursverlusten

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 819,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'803 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bisher bei 816,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 822,50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten EMS-CHEMIE-Aktien beläuft sich auf 905 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 10.08.2026 auf bis zu 839,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EMS-CHEMIE-Aktie 54,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 19,54 CHF. Im Vorjahr erhielten EMS-CHEMIE-Aktionäre 18,40 CHF je Wertpapier.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 21,46 CHF je Aktie in den EMS-CHEMIE-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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