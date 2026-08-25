EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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25.08.2026 09:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE fällt am Vormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Zuletzt ging es für die EMS-CHEMIE-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 770,50 CHF.
Die EMS-CHEMIE-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 770,50 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'325 Punkten liegt. In der Spitze büsste die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 770,50 CHF ein. Bei 778,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der EMS-CHEMIE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 216 Stück gehandelt.
Am 10.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 839,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,96 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF an EMS-CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 19,54 CHF.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 21,45 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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