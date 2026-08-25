EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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25.08.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Dienstagnachmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die EMS-CHEMIE-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 776,50 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von EMS-CHEMIE nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 776,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'387 Punkten tendiert. Bei 779,00 CHF markierte die EMS-CHEMIE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 778,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten EMS-CHEMIE-Aktien beläuft sich auf 1'694 Stück.
Am 10.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 839,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EMS-CHEMIE-Aktie 8,11 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 10.12.2025 auf bis zu 530,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EMS-CHEMIE-Aktie mit einem Verlust von 31,75 Prozent wieder erreichen.
EMS-CHEMIE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 18,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 19,54 CHF aus.
Den erwarteten Gewinn je EMS-CHEMIE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 21,45 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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