EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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25.08.2026 12:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Dienstagmittag gesucht
Die Aktie von EMS-CHEMIE zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von EMS-CHEMIE konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 778,50 CHF.
Die EMS-CHEMIE-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 778,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'373 Punkten tendiert. Die EMS-CHEMIE-Aktie zog in der Spitze bis auf 779,00 CHF an. Zur Startglocke stand der Titel bei 778,50 CHF. Der Tagesumsatz der EMS-CHEMIE-Aktie belief sich zuletzt auf 796 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (839,50 CHF) erklomm das Papier am 10.08.2026. Mit einem Zuwachs von 7,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 530,00 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,92 Prozent.
Nachdem EMS-CHEMIE seine Aktionäre 2025 mit 18,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 19,54 CHF je Aktie ausschütten.
Von Analysten wird erwartet, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,45 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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