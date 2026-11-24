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24.11.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE tendiert am Nachmittag seitwärts
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Kaum Ausschläge verzeichnete die EMS-CHEMIE-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 816,00 CHF.
Die EMS-CHEMIE-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 816,00 CHF an der Tafel. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'728 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 819,50 CHF. Die EMS-CHEMIE-Aktie gab in der Spitze bis auf 812,00 CHF nach. Bei 815,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'033 EMS-CHEMIE-Aktien.
Bei 900,00 CHF erreichte der Titel am 21.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die EMS-CHEMIE-Aktie damit 9,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 530,00 CHF ab. Derzeit notiert die EMS-CHEMIE-Aktie damit 53,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
EMS-CHEMIE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 18,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 19,57 CHF aus.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem EMS-CHEMIE-Gewinn in Höhe von 21,54 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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