Die EMS-CHEMIE-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 816,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'677 Punkten liegt. Der Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 819,50 CHF zu. Die grössten Abgaben verzeichnete die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 814,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 815,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 994 EMS-CHEMIE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 900,00 CHF markierte der Titel am 21.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,29 Prozent hinzugewinnen. Bei 530,00 CHF fiel das Papier am 10.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die EMS-CHEMIE-Aktie mit einem Verlust von 35,05 Prozent wieder erreichen.

Nachdem EMS-CHEMIE seine Aktionäre 2025 mit 18,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 19,57 CHF je Aktie ausschütten.

Experten taxieren den EMS-CHEMIE-Gewinn für das Jahr 2026 auf 21,54 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EMS-CHEMIE-Aktie

EMS-CHEMIE-Aktie dennoch tiefer: Umsatzziele für 2026 nach oben korrigiert

EMS-Aktie springt an: Leichter Gewinnanstieg in H1

EMS-CHEMIE-Aktie zieht kräftig an: Gewinn bei tieferem Umsatz gesteigert