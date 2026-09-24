EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE tendiert am Vormittag nordwärts

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 833,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'731 Punkten liegt. Die EMS-CHEMIE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 833,00 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 827,50 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 284 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (839,50 CHF) erklomm das Papier am 10.08.2026. Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 0,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie.

Zuletzt erhielten EMS-CHEMIE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 19,54 CHF aus.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EMS-CHEMIE einen Gewinn von 21,46 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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