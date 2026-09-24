EMS-CHEMIE Aktie News: Anleger schicken EMS-CHEMIE am Donnerstagnachmittag ins Minus

Die EMS-CHEMIE-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 829,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'758 Punkten notiert. Der Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 827,00 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 827,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 3'681 EMS-CHEMIE-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 839,50 CHF erreichte der Titel am 10.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 530,00 CHF. Dieser Wert wurde am 10.12.2025 erreicht. Derzeit notiert die EMS-CHEMIE-Aktie damit 56,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 18,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 19,54 CHF.

Den erwarteten Gewinn je EMS-CHEMIE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 21,46 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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