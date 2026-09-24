EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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24.09.2026 12:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 832,50 CHF zu.
Das Papier von EMS-CHEMIE konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 832,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'717 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die EMS-CHEMIE-Aktie sogar auf 835,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 827,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'675 EMS-CHEMIE-Aktien.
Bei 839,50 CHF markierte der Titel am 10.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die EMS-CHEMIE-Aktie damit 0,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 530,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten EMS-CHEMIE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 19,54 CHF aus.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 21,46 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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