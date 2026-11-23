Bei der EMS-CHEMIE-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 818,50 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'486 Punkten steht. Bei 821,00 CHF markierte die EMS-CHEMIE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bisher bei 815,50 CHF. Bei 815,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 877 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2026 bei 900,00 CHF. Mit einem Zuwachs von 9,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 10.12.2025 auf bis zu 530,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EMS-CHEMIE-Aktie mit einem Verlust von 35,25 Prozent wieder erreichen.

Nach 18,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 19,57 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 21,54 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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