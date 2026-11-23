Das Papier von EMS-CHEMIE gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 816,50 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'676 Punkten steht. In der Spitze fiel die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 812,50 CHF. Bei 815,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 3'474 EMS-CHEMIE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2026 auf bis zu 900,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,23 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 530,00 CHF am 10.12.2025. Mit einem Kursverlust von 35,09 Prozent würde die EMS-CHEMIE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 18,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 19,57 CHF.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EMS-CHEMIE einen Gewinn von 21,54 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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