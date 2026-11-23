|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
23.11.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Nachmittag schwächer
Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EMS-CHEMIE nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 816,50 CHF.
Das Papier von EMS-CHEMIE gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 816,50 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'676 Punkten steht. In der Spitze fiel die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 812,50 CHF. Bei 815,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 3'474 EMS-CHEMIE-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2026 auf bis zu 900,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,23 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 530,00 CHF am 10.12.2025. Mit einem Kursverlust von 35,09 Prozent würde die EMS-CHEMIE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 18,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 19,57 CHF.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass EMS-CHEMIE einen Gewinn von 21,54 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur EMS-CHEMIE-Aktie
EMS-CHEMIE-Aktie dennoch tiefer: Umsatzziele für 2026 nach oben korrigiert
EMS-Aktie springt an: Leichter Gewinnanstieg in H1
EMS-CHEMIE-Aktie zieht kräftig an: Gewinn bei tieferem Umsatz gesteigert
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu EMS-CHEMIE AG
|
16:29
|EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:29
|EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittag mit kaum veränderter Tendenz (finanzen.ch)
|
09:29
|EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE tendiert am Montagvormittag seitwärts (finanzen.ch)
|
19.11.26
|SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EMS-CHEMIE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
12.11.26
|SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EMS-CHEMIE-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
05.11.26
|SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EMS-CHEMIE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu EMS-CHEMIE AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach dem Tech-Beben: SMI weit im Plus -- DAX legt deutlich zu -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert - Tokio im Feiertag
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein Erholungskurs eingeleitet. Die US-Börsen legen zum Wochenstart deutlich zu. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.