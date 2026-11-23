Kaum Ausschläge verzeichnete die EMS-CHEMIE-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 818,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'607 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 822,00 CHF. Der Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 815,50 CHF nach. Bei 815,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten EMS-CHEMIE-Aktien beläuft sich auf 2'272 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 900,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 21.10.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 9,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 530,00 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 35,25 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

EMS-CHEMIE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 19,57 CHF belaufen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 21,54 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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