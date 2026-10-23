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23.10.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE verzeichnet am Nachmittag Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 878,50 CHF.
Um 16:28 Uhr fiel die EMS-CHEMIE-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 878,50 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'380 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte EMS-CHEMIE-Aktie bei 867,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 884,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'954 EMS-CHEMIE-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2026 bei 900,00 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EMS-CHEMIE-Aktie 2,45 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Mit Abgaben von 39,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
EMS-CHEMIE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 18,86 CHF belaufen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass EMS-CHEMIE ein EPS in Höhe von 21,41 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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