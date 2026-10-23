EMS-CHEMIE Aktie News: Anleger schicken EMS-CHEMIE am Mittag auf rotes Terrain

Um 12:28 Uhr rutschte die EMS-CHEMIE-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 879,50 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'366 Punkten steht. In der Spitze fiel die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 867,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 884,50 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'209 EMS-CHEMIE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (900,00 CHF) erklomm das Papier am 21.10.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EMS-CHEMIE-Aktie somit 2,28 Prozent niedriger. Bei 530,00 CHF fiel das Papier am 10.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 39,74 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem EMS-CHEMIE seine Aktionäre 2025 mit 18,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 18,86 CHF je Aktie ausschütten.

Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,41 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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