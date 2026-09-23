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EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353

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23.09.2026 09:29:00

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE tritt am Vormittag auf der Stelle

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE tritt am Vormittag auf der Stelle

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Mit einem Kurs von 838,50 CHF zeigte sich die EMS-CHEMIE-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

EMS-CHEMIE
834.63 CHF 0.99%
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Die EMS-CHEMIE-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 838,50 CHF an der Tafel. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'860 Punkten steht. Bei 838,50 CHF markierte die EMS-CHEMIE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die EMS-CHEMIE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 835,00 CHF ab. Bei 838,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 369 EMS-CHEMIE-Aktien gehandelt.

Bei 839,50 CHF markierte der Titel am 10.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie. Bei einem Wert von 530,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.12.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 19,54 CHF, nach 18,40 CHF im Jahr 2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EMS-CHEMIE einen Gewinn von 21,46 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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