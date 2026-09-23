EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Nachmittag auf rotem Terrain

Um 16:28 Uhr rutschte die EMS-CHEMIE-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 828,50 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'804 Punkten notiert. Im Tief verlor die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 826,00 CHF. Mit einem Wert von 838,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 2'129 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.08.2026 bei 839,50 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EMS-CHEMIE-Aktie somit 1,31 Prozent niedriger. Am 10.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 530,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die EMS-CHEMIE-Aktie mit einem Verlust von 36,03 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 18,40 CHF an EMS-CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 19,54 CHF aus.

In der EMS-CHEMIE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 21,46 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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