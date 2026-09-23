EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittag mit Einbussen

Die Aktionäre schickten das Papier von EMS-CHEMIE nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,4 Prozent auf 834,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'800 Punkten steht. Bei 832,00 CHF markierte die EMS-CHEMIE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 838,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1'083 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.

Am 10.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 839,50 CHF. Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 0,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 19,54 CHF. Im Vorjahr hatte EMS-CHEMIE 18,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

In der EMS-CHEMIE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 21,46 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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