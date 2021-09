EMS-CHEMIE-Aktie aktuell: EMS-CHEMIE präsentiert sich fester

Krypto-Talk: Prof Dr. Torsten Dennin – Krypto-Experte am Börsentag | BX Swiss TV

Live am BörsenTAG in Zürich, 11. September 2021 – was Prof Dr. Torsten Dennin auf der Messe interessiert, welche Rolle alternative Anlageklassen, Rohstoffe & Edelmetalle spielen, erfahren die BXTV Zuschauer im Interview mit David Kunz, COO der BX Swiss. Weiter gibt Torsten Dennin einen Einblick wie es weiter mit den Krptowährungen geht. Was macht der Bitcoin? Handelt es sich weiter um die «typische» Volatilität und wo könnten Kursziele für das Jahresende 2021 liegen?

Torsten Dennin – Krypto-Talk: Prof Dr. Torsten Dennin – Krypto-Experte am Börsentag | BX Swiss TV