EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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22.10.2026 09:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: Anleger schicken EMS-CHEMIE am Donnerstagvormittag ins Minus
Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die EMS-CHEMIE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 876,50 CHF abwärts.
Die EMS-CHEMIE-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 876,50 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'465 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 870,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 890,00 CHF. Zuletzt wechselten 1'251 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (900,00 CHF) erklomm das Papier am 21.10.2026. 2,68 Prozent Plus fehlen der EMS-CHEMIE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF an EMS-CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 18,90 CHF.
Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,59 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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