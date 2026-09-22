EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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22.09.2026 09:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich
Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die EMS-CHEMIE-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 818,50 CHF zu.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 818,50 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'762 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 821,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 812,50 CHF. Von der EMS-CHEMIE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 664 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 839,50 CHF erreichte der Titel am 10.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EMS-CHEMIE-Aktie 2,57 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 530,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.12.2025). Mit einem Kursverlust von 35,25 Prozent würde die EMS-CHEMIE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 19,54 CHF, nach 18,40 CHF im Jahr 2025.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 21,46 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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