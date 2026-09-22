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EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353

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22.09.2026 16:29:00

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE zeigt sich am Nachmittag gestärkt

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von EMS-CHEMIE zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die EMS-CHEMIE-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

EMS-CHEMIE
826.48 CHF 1.34%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr sprang die EMS-CHEMIE-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 827,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'808 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 828,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 812,50 CHF. Von der EMS-CHEMIE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'466 Stück gehandelt.

Am 10.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 839,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die EMS-CHEMIE-Aktie damit 1,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 10.12.2025 Kursverluste bis auf 530,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EMS-CHEMIE-Aktie mit einem Verlust von 35,91 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 19,54 CHF. Im Vorjahr hatte EMS-CHEMIE 18,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Von Analysten wird erwartet, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,46 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’098.26 13.68 SJBCVU
Long 12’548.30 8.89 SMLB7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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