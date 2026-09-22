EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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22.09.2026 12:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE macht am Mittag Boden gut
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die EMS-CHEMIE-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 822,00 CHF.
Die EMS-CHEMIE-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 822,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'850 Punkten tendiert. Bei 823,00 CHF markierte die EMS-CHEMIE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 812,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der EMS-CHEMIE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'374 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 839,50 CHF erreichte der Titel am 10.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EMS-CHEMIE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 530,00 CHF ab. Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 55,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten EMS-CHEMIE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 19,54 CHF aus.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 21,46 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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