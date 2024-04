EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 04:28 Uhr konnte die Aktie von EMS-CHEMIE zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,8 Prozent auf 700,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 15'106 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 700,50 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 692,50 CHF. Zuletzt wechselten 2'051 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 802,50 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,56 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 580,50 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,13 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 18,75 CHF. Im Vorjahr hatte EMS-CHEMIE 20,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte EMS-CHEMIE am 27.04.2023 vor.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 12.07.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können EMS-CHEMIE-Anleger Experten zufolge am 11.07.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass EMS-CHEMIE ein EPS in Höhe von 19,41 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch