EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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21.10.2026 09:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE präsentiert sich am Vormittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die EMS-CHEMIE-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 890,00 CHF.
Um 09:28 Uhr stieg die EMS-CHEMIE-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 890,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'368 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EMS-CHEMIE-Aktie bisher bei 890,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 875,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 166 EMS-CHEMIE-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2026 bei 890,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 530,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 10.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 40,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 19,72 CHF. Im Vorjahr hatte EMS-CHEMIE 18,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,53 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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