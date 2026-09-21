EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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21.09.2026 09:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: Anleger schicken EMS-CHEMIE am Montagvormittag auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die EMS-CHEMIE-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 798,00 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 798,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'627 Punkten steht. In der Spitze büsste die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 796,50 CHF ein. Bei 801,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 517 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.
Am 10.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 839,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EMS-CHEMIE-Aktie mit einem Kursplus von 5,20 Prozent wieder erreichen. Bei 530,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 10.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie 33,58 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 18,40 CHF an EMS-CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 19,54 CHF aus.
Von Analysten wird erwartet, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,46 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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