EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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21.09.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Montagnachmittag gefragt
Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das EMS-CHEMIE-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 816,00 CHF.
Das Papier von EMS-CHEMIE legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,1 Prozent auf 816,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'763 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die EMS-CHEMIE-Aktie sogar auf 817,50 CHF. Bei 801,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der EMS-CHEMIE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'434 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.08.2026 bei 839,50 CHF. 2,88 Prozent Plus fehlen der EMS-CHEMIE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 530,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EMS-CHEMIE-Aktie mit einem Verlust von 35,05 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF an EMS-CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 19,54 CHF.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 21,46 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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