EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE gewinnt am Montagmittag

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von EMS-CHEMIE zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,4 Prozent auf 810,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'748 Punkten liegt. In der Spitze legte die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 812,00 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 801,00 CHF. Der Tagesumsatz der EMS-CHEMIE-Aktie belief sich zuletzt auf 2'675 Aktien.

Bei einem Wert von 839,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.08.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Der aktuelle Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie ist somit 34,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 19,54 CHF, nach 18,40 CHF im Jahr 2025.

Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,46 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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