Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’952 1.2%  SPI 19’768 1.3%  Dow 51’683 -0.2%  DAX 25’589 1.1%  Euro 0.9442 0.0%  EStoxx50 6’320 1.3%  Gold 4’344 -0.8%  Bitcoin 69’404 3.9%  Dollar 0.8223 0.0%  Öl 100.4 -3.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526On113454047Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin und Ethereum ziehen an - diese Signale sprechen für das Ende der Krypto-Baisse
Kryptokurse am Montagmittag
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Novo Nordisk-Aktie sackt kräftig ab: Wachstumsambitionen enttäuschen Anleger
Deutsche Bank-Aktie fester: Europas Währungshüter digitalisieren Wertpapierhandel
Suche...
ETF Sparplan

EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.09.2026 12:29:00

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE gewinnt am Montagmittag

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE gewinnt am Montagmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,4 Prozent auf 810,50 CHF zu.

EMS-CHEMIE
811.04 CHF 2.42%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von EMS-CHEMIE zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,4 Prozent auf 810,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'748 Punkten liegt. In der Spitze legte die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 812,00 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 801,00 CHF. Der Tagesumsatz der EMS-CHEMIE-Aktie belief sich zuletzt auf 2'675 Aktien.

Bei einem Wert von 839,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.08.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Der aktuelle Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie ist somit 34,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 19,54 CHF, nach 18,40 CHF im Jahr 2025.

Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,46 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EMS-CHEMIE-Aktie

EMS-Aktie springt an: Leichter Gewinnanstieg in H1

EMS-CHEMIE-Aktie zieht kräftig an: Gewinn bei tieferem Umsatz gesteigert

Aktien von Swisscom, Temenos & Co. im Blick: KI-Boom auch in den Jahresberichten der Schweizer Konzerne

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu EMS-CHEMIE AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten