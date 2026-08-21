EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Freitagvormittag tiefer

Die Aktionäre schickten das Papier von EMS-CHEMIE nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,1 Prozent auf 769,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'129 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 769,00 CHF. Bei 769,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 313 EMS-CHEMIE-Aktien.

Bei 839,50 CHF erreichte der Titel am 10.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,17 Prozent. Am 10.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 530,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,08 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 19,54 CHF. Im Vorjahr erhielten EMS-CHEMIE-Aktionäre 18,40 CHF je Wertpapier.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 21,45 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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