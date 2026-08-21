EMS-CHEMIE Aktie News: Anleger greifen bei EMS-CHEMIE am Freitagmittag zu

Im SIX SX-Handel gewannen die EMS-CHEMIE-Papiere um 12:28 Uhr 0,7 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'113 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die EMS-CHEMIE-Aktie sogar auf 777,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 769,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'423 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.08.2026 auf bis zu 839,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 8,25 Prozent Plus fehlen der EMS-CHEMIE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 530,00 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,66 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für EMS-CHEMIE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 18,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 19,54 CHF belaufen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 21,45 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EMS-CHEMIE-Aktie

EMS-CHEMIE-Aktie zieht kräftig an: Gewinn bei tieferem Umsatz gesteigert

Aktien von Swisscom, Temenos & Co. im Blick: KI-Boom auch in den Jahresberichten der Schweizer Konzerne

EMS-CHEMIE-Aktie schwächer: Weniger Umsatz aber starkes Neugeschäft