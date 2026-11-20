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20.11.2026 09:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE tendiert am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von EMS-CHEMIE hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der EMS-CHEMIE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 830,50 CHF.
Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der EMS-CHEMIE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 830,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'677 Punkten liegt. Die EMS-CHEMIE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 832,00 CHF aus. Zwischenzeitlich weitete die EMS-CHEMIE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 830,50 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 832,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 125 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.
Am 21.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 900,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 530,00 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 36,18 Prozent würde die EMS-CHEMIE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem EMS-CHEMIE seine Aktionäre 2025 mit 18,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 19,57 CHF je Aktie ausschütten.
In der EMS-CHEMIE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 21,54 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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