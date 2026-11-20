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20.11.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die EMS-CHEMIE-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 824,00 CHF ab.
Die EMS-CHEMIE-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 824,00 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'574 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der EMS-CHEMIE-Aktie ging bis auf 820,50 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 832,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 2'446 EMS-CHEMIE-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2026 auf bis zu 900,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,22 Prozent hinzugewinnen. Am 10.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 530,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 35,68 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 19,57 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete EMS-CHEMIE 18,40 CHF aus.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 21,54 CHF je Aktie in den EMS-CHEMIE-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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EMS-CHEMIE am 20.11.2026
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