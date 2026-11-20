Die EMS-CHEMIE-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 825,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'609 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 820,50 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 832,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'363 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2026 bei 900,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie. Am 10.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 530,00 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die EMS-CHEMIE-Aktie mit einem Verlust von 35,80 Prozent wieder erreichen.

Nach 18,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 19,57 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EMS-CHEMIE-Aktie in Höhe von 21,54 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EMS-CHEMIE-Aktie

EMS-CHEMIE-Aktie dennoch tiefer: Umsatzziele für 2026 nach oben korrigiert

EMS-Aktie springt an: Leichter Gewinnanstieg in H1

EMS-CHEMIE-Aktie zieht kräftig an: Gewinn bei tieferem Umsatz gesteigert